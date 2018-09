Com gols brasileiros, Shakhtar Donetsk empata com Hoffenheim na Liga dos Campeões

Em sua estreia na Liga dos Campeões, o Shakhtar Donetsk fez valer o elenco recheado de brasileiros para somar seu primeiro ponto no Grupo F. Jogando em Kharkiv, na Ucrânia, a equipe mandante esteve atrás no placar por duas vezes nesta quarta-feira, mas arrancou o empate com o Hoffenheim por 2 a 2. Ismaily e Maycon marcaram os gols da equipe ucraniana.

Com o resultado, a chave começa embolada, com um ponto para cada time. As outras duas equipes do grupo vão se enfrentar ainda nesta quarta. O Manchester City, favorito da chave e um dos candidatos ao título, vai enfrentar o Lyon na Inglaterra.

Nesta quarta, o time ucraniano entrou em campo com Ismaily, Taison, Marlos, Alan Patrick e Júnior Moraes. No segundo tempo, Maycon ganhou uma chance. Mas foi o time alemão que saiu na frente. Logo aos 5 minutos, Florian Grillitsch tabelou na intermediária e recebeu na entrada da área para bater de cobertura sobre o goleiro Andriy Pyatov.

O empate veio aos 26 minutos. Ismaily, que chegou a ganhar uma chance na seleção brasileira em março deste ano, recebeu pela esquerda, entrou na área e, quase caindo, bateu de bico, de canhota, para deixar tudo igual no placar.

Mas os alemães voltaram a liderar o placar antes do intervalo. Aos 37, após cobrança de escanteio na área, Haavard Nordtveit se antecipou de cabeça ao goleiro Pyatov para colocar novamente os visitantes na frente.

No segundo tempo, o time ucraniano balançou as redes aos 15, mas o árbitro anotou impedimento. O novo empate só foi alcançado aos 35, quando Maycon caprichou na canhota e bateu forte no canto esquerdo do goleiro para sacramentar o empate. Nos minutos finais, o Shakhtar impôs pressão, mas não conseguiu a vitória em sua estreia.

David Neres dá assistência em vitória do Ajax

Em outro jogo da Liga dos Campeões já finalizado nesta quarta, o Ajax aplicou 3 a 0 no AEK Athens, em casa, pelo Grupo E. Os gols só vieram no segundo tempo. E o primeiro contou com assistência do brasileiro David Neres, ex-São Paulo. Aos 2 minutos da etapa final, ele acertou belo lançamento e o argentino Nicolas Tagliafico, em posição regular, apareceu diante do goleiro para completar para as redes.

A vantagem foi ampliada aos 31, em cruzamento da direita para Donny van de Beek, livre de marcação na área, cabecear para o gol. Antes do apito final, o lateral Tagliafico marcou mais um. Aos 44, ele escapou pela esquerda e, num chute inesperado, mais parecido com um cruzamento, mandou direto e encobriu o goleiro, num golaço.

Com o triunfo, o time holandês desponta na liderança da chave, com três pontos. Ainda nesta quarta, Benfica e o favorito Bayern de Munique, em Portugal, vão estrear no mesmo grupo.