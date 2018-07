Com gols de argentinos, Atlético-MG abre Estadual com vitória

O Atlético-MG não teve problemas para confirmar o seu favoritismo em sua estreia no Campeonato Mineiro, neste domingo, no Estádio Independência. Com gols marcados pelos argentinos Dátolo e Lucas Pratto, já no início do primeiro tempo, a equipe comandada pelo técnico Levir Culpi venceu o Tupi por 2 a 0.

Aos olhos de mais de 12 mil torcedores, o time atleticano começou o jogo em alta velocidade e abriu o placar logo aos 6 minutos. Após ser lançado por Jemerson, Marcos Rocha foi derrubado por Danilo quando partia em direção à grande área. O árbitro marcou falta, que Dátolo cobrou com perfeição para fazer 1 a 0.

Após o gol, a equipe alvinegra manteve a carga e exigiu defesas de Glaysson após cruzamento de Marcos Rocha e depois em finalização de Luan. E pouco depois, aos 17 minutos, o time da casa ampliou com Lucas Pratto, grande reforço atleticano contratado para esta temporada. Após receber belo passe de Luan, o atacante argentino acertou o canto esquerdo do goleiro do Tupi.

Já aos 34 minutos, o Atlético perdeu Douglas Santos, que torceu o joelho e precisou ser substituído por Pedro Botelho. Mas mesmo assim a equipe seguiu dominante e Carlos quase ampliou aos 39, após receber de Dátolo e tentar driblar o goleiro, mas não ter sucesso em completar a jogada.

Na etapa final, o Tupi quase descontou o placar aos 14 minutos, quando Victor praticou grande defesa após cabeceio de Marcos Goiano. E o lance acabou acordando o time atleticano, que voltou a pressionar o adversário e só não fez o terceiro gol aos 15 porque Glaysson defendeu um voleio de Carlos.

Aos 21 minutos, por sua vez, o Atlético reclamou de um pênalti não assinalado pela arbitragem após Dátolo cobrar falta para a área e Mailson fazer o corte com a mão. E o Atlético seguia melhor e só não transformou sua vitória em uma goleada por causa de novas defesas de Glaysson e porque parou na trave em finalização de Dátolo após passe de Pratto.

Após o triunfo deste domingo, a equipe atleticana voltará a campo pela competição estadual no próximo sábado, quando terá pela frente o Mamoré, às 17 horas, em Patos de Minas.