Com gols de Arthur, Ceará bate Cruzeiro no Mineirão em jogo adiado do Brasileirão

O Ceará segue em campanha de recuperação pela permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Nessa quarta-feira à noite, o time de Lisca bateu o Cruzeiro por 2 a 0, em pleno Mineirão, em partida adiada da 28ª rodada. É a primeira derrota do time mineiro após a conquista do hexacampeonato da Copa do Brasil, na semana passada.

O atacante Arthur, já contratado pelo Palmeiras para a temporada 2019, marcou os dois gols na noite em que o goleiro Fábio foi homenageado por ter disputado 800 jogos pelo clube mineiro - a marca foi alcançada na rodada passada. Mano Menezes só poupou dois titulares: o zagueiro Dedé e o meia-atacante Arrascaeta.

Agora, com todos os times da competição com 30 jogos disputados, o Ceará deixa a zona do rebaixamento, ganha três posições e assume a 14ª colocação, com 34 pontos, um a mais do que o Vitória, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento.

O Cruzeiro, com 40 pontos, é o décimo colocado e praticamente só cumpre tabela na reta final da competição, uma vez que conquistou o título da Copa do Brasil e já tem vaga garantida na fase de grupos da próxima edição da Libertadores.

Como era de se esperar, o Cruzeiro tomou a iniciativa e era quem buscava mais o ataque no início da partida. No entanto, o Ceará parecia mais ligado. O primeiro lance de perigo do jogo foi justamente em um vacilo da defesa cruzeirense. Léo recuou para o goleiro Fábio que tentou despachar para o ataque, mas a bola bateu em Arthur, que o pressionava, e acertou a trave.

A resposta mineira foi com uma bonita jogada. Egídio tocou, Robinho deixou a bola passar e Barcos serviu Rafinha, que finalizou na trave. Mas o lance já estava parado por posição de impedimento do meia.

Na segunda etapa, o Cruzeiro adotou postura mais ofensiva e partiu para o campo de ataque, mas acabou sendo surpreendido em rápido contragolpe do Ceará aos 17 minutos. Leandro Carvalho avançou e exigiu bela defesa de Fábio. No rebote, Arthur completou contra o gol vazio e abriu o placar.

Aos 35 minutos, o Ceará ampliou em mais um contra-ataque. David errou o passe e a bola ficou com Arthur, que avançou do campo defensivo, correu até a grande área e tocou na saída de Fábio para garantir a vitória.

O Cruzeiro volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Paraná em mais uma partida no Mineirão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira, o Ceará recebe o Atlético-MG no Castelão, em Fortaleza (CE).

FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO 0 x 2 CEARÁ

CRUZEIRO - Fábio; Edílson, Léo, Manoel e Egídio; Ariel Cabral (Raniel), Henrique, Rafinha (Lucas Silva), Thiago Neves (David) e Robinho; Barcos. Técnico: Mano Menezes.

CEARÁ - Éverson; Fabinho, Tiago Alves, Luiz Otávio e João Lucas; Richardson, Juninho, Ricardinho (Pedro Ken) e Calyson (Felipe Azevedo); Leandro Carvalho (Valdo) e Arthur. Técnico: Lisca (suspenso).

GOLS - Arthur, aos 17 e aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Thiago Neves (Cruzeiro); Éverson, Ricardinho e Arthur (Ceará).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).