Com gols de Aspas, Celta afunda Huesca na lanterna do Campeonato Espanhol

O Celta de Vigo venceu o Huesca por 2 a 0, neste sábado, em casa, com dois gols do atacante Iago Aspas. O jogador da seleção espanhola marcou uma vez em cada tempo e decretou mais uma derrota do lanterna do Campeonato Espanhol, que soma apenas sete pontos após 14 partidas disputadas no torneio.

Aos 37 minutos do primeiro tempo, o lateral Hugo Mallo fez grande jogada pelo lado direito e passou para Aspas finalizar para as redes de dentro da pequena área, sem marcação. Na etapa final, aos 31, o atacante espanhol disparou em contra-ataque pela esquerda, ganhou disputa no corpo contra Carlos Akapo, saiu na cara do goleiro Aleksandar Jovanovic e chutou com categoria para ampliar o placar.

O Celta agora tem 17 pontos após 14 partidas, suficiente para se manter na parte intermediária da tabela. No próximo sábado, a equipe de Aspas vai voltar a campo para enfrentar o Villarreal, fora de casa.

O Huesca, que na temporada anterior conquistou o acesso para disputar a elite do futebol espanhol, ganhou apenas uma partida pela atual edição do torneio. Daqui a oito dias, no próximo domingo, o lanterna vai ser mandante contra o Real Madrid.