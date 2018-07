Com gols de Bolaños e Barrios, Grêmio vence e encaminha vaga para as semifinais

O Grêmio derrotou o Veranópolis por 2 a 0 neste domingo, fora de casa, e abriu boa vantagem por uma vaga às semifinais do Campeonato Gaúcho. Agora, o time tricolor por perder por um gol de diferença em sua Arena, em Porto Alegre, que avança na competição. O duelo de volta acontecerá no próximo sábado, às 16 horas.

Com retornos do volante Maicon e do zagueiro Pedro Geromel, recuperados de lesão, o time tricolor acertou a marcação do setor defensivo e não deu oportunidades para a equipe adversária. O Grêmio passou a pressionar e abrir o placar aos 35 minutos do primeiro tempo. Maicon lançou, o goleiro Reynaldo tentou antecipar e saiu da área. Mas furou o cabeceio e deixou o gol livre para Bolaños, que só rolou para as redes.

O atacante paraguaio Lucas Barrios, que também estava recuperado de lesão, começou no banco de reservas e entrou aos 35 minutos no segundo tempo. Mesmo assim ainda teve tempo de marcar o seu primeiro gol com a camisa do Grêmio e mostrar para o técnico Renato Gaúcho que pode retomar a condição de titular.

Aos 42 minutos, Gaston Fernández lançou para o uruguaio, que tirou do goleiro e garantiu a vitória do time tricolor. Dois minutos depois foi a vez de Lucas Barrios retribuir a assistência. Ele viu Fernández na área. O argentino bateu de primeira, com perigo.

OUTROS JOGOS

A rodada de ida das quartas de final do Campeonato Gaúcho já teve outros dois jogos. Em Novo Hamburgo (RS), o Novo Hamburgo, melhor time da fase de classificação, derrotou o São José por 1 a 0. E no clássico de Caxias do Sul (RS), o Caxias não se importou de jogar na casa do Juventude, o estádio Alfredo Jaconi, e venceu por 1 a 0.

Nesta quinta-feira, o Internacional iniciará a sua série contra o Cruzeiro, também de Porto Alegre. O jogo será no estádio Beira-Rio.