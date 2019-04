Com gols de Cristiano Ronaldo e David Neres, Ajax e Juventus empatam na Holanda

Ajax e Juventus empataram por 1 a 1, nesta quarta-feira, em Amsterdã, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, com os gols do duelo tendo sido marcados por Cristiano Ronaldo e David Neres. Os times voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, em Turim, e a equipe italiana joga por um empate sem gols para se classificar à semifinal.

Após eliminar o Real Madrid na fase anterior, o Ajax teve outra boa atuação contra um dos gigantes do futebol europeu, ainda que não tenha conseguido triunfar em casa, muito em função da boa atuação de Szczesny, o goleiro da Juventus.

Os times buscaram o ataque o tempo todo. Logo a um minuto de jogo, Bernardeschi arriscou e assustou o goleiro Onana. O time holandês devolveu o susto, com juros. Ziyech e Tadic tabelaram duas vezes e levaram perigo ao gol de Szczesny.

O Ajax passou a pressionar mais e aos 17, obteve o lance mais bonito da primeira etapa. Ziyech colocou no ângulo esquerdo, mas Szczesny foi buscar, exibindo ótima elasticidade. Aos 24, De Beek acertou a trave do time italiano.

Cristiano Ronaldo, que voltou a treinar na terça-feira, após um período de recuperação por causa de uma lesão muscular, estava sumido na partida, mas apareceu aos 29, ao finalizar para fora. Aos 31, o português também serviu para Bentancur, de calcanhar, mas o disparo não foi correto.

Cristiano Ronaldo passou a dominar as melhores ações e aos 36 minutos, recebeu cruzamento da esquerda de Matuidi e ajeitou de cabeça para Bernardeschi chutar para fora. A movimentada primeira etapa ainda tinha tempo para mais uma grande jogada de Cristiano Ronaldo. Aos 44, o atacante pegou a bola no meio de campo, tocou para Cancedo na direita e correu para área. A defesa holandesa bobeou e o português surgiu, livre, para cabecear e fazer o primeiro gol do jogo.

O segundo tempo começou em alta velocidade. Com menos de um minuto, David Neres aproveitou bobeada de Cancedo para invadir a área italiana e bater com categoria de pé direito: 1 a 1.

Com o empate, a equipe holandesa empurrou o rival para seu campo. O problema foi o Szczesny. O goleiro polonês fez pelo menos três grandes defesas, impedindo a virada do time da casa.

Sempre perigosa, a Juventus também teve sua chance, após grande jogada individual de Douglas Costa, que deixou o banco de reservas e passou por dois adversários e chutou forte, cruzado, na trave esquerda de Onana.