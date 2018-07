Com gols de 'Eusébios', Benfica ganha clássico histórico

LISBOA - O Estádio da Luz viveu um momento para a história neste domingo. O primeiro jogo do Benfica depois da morte de Eusébio, ídolo máximo do clube, foi exatamente contra o Porto, maior rival, e a equipe lisboeta venceu por 2 a 0, com o estádio absolutamente tomado. Assim, o Benfica conquistou o título simbólico do primeiro turno do Campeonato Português.

Numa das formas de homenagear Eusébio, o Benfica convidou vários ídolos do passado para o jogo, incluindo o brasileiro David Luiz, hoje no Chelsea. Todos os jogadores da equipe entraram em campo usando a camiseta de jogo com o nome do ídolo falecido.

Com a bola rolando, o brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo abriu o placar, enquanto o argentino Garay fez o segundo para o Benfica. No total, dez brasileiros estiveram em campo: Rodrigo, Luisão, Guilherme Siqueira, Lima e Jardel, pelo time de Lisboa; Helton, Danilo (que foi expulso), Alex Sandro, Fernando e Carlos Eduardo pelo Porto. Outros quatro ficaram no banco.

Com o resultado, o Benfica chegou aos 39 pontos e garantiu o título simbólico do primeiro turno do Português, deixando para trás o Sporting (que tem 34 e um jogo a menos) e o próprio Porto (33). Na temporada passada, o Porto ficou com o título português depois de vencer o Benfica na penúltima rodada e o resultado deste domingo serviu como espécie de revanche.