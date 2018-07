Com gols de Gabriel e Luan, seleção olímpica derrota EUA por 2 a 1

Em sua preparação para tentar a inédita medalha de ouro nos Jogos do Rio, em 2016, a seleção olímpica entrou em campo mais uma vez nesta quarta-feira e não decepcionou. No estádio da Ilha do Retiro, no Recife, a seleção brasileira olímpica, formada por jogadores sub-23, derrotou a similar dos Estados Unidos por 2 a 1. Os gols do Brasil foram marcados por Gabriel, atacante do Santos, e Luan, do Grêmio. Jerome Kiesewetter, em cobrança de pênalti, descontou para os norte-americanos.

Este foi o quarto amistoso da seleção olímpica. Antes, havia perdido para a França por 2 a 1, na Europa, em setembro, e goleado a República Dominicana (6 a 0) e Haiti (5 a 1), ambos na Arena Amazônia, em Manaus, em outubro.

Como aconteceu nestes três jogos, a seleção foi comandada novamente pelo técnico Rogério Micale. Auxiliar de Dunga, ele substituirá o "titular" quando os jogos das seleções principal e olímpica tiverem jogos em datas próximas, como é o caso nesta data Fifa de novembro - o time principal enfrenta a Argentina nesta quinta-feira e pegará o Peru na próxima terça.

Em campo, o Brasil teve bem mais dificuldade do que contra República Dominicana e Haiti. Mais experiente, a seleção dos Estados Unidos conseguiu levar perigo, principalmente no primeiro tempo. Aos 27 minutos, o time brasileiro teve uma boa oportunidade em um chute de longe do volante Lucas Silva, do Real Madrid, que deu trabalho ao goleiro Horton. No lance, o zagueiro Carter-Vickers agrediu Gabriel Jesus dentro da área, mas a arbitragem nada marcou.

Aos 42 minutos saiu o primeiro gol brasileiro. Lucas Silva fez belo lançamento para Gabriel, que saiu sozinho na entrada da área. O atacante santista só teve o trabalho de driblar o goleiro e mandar para as redes. E o segundo gol saiu logo no início da segunda etapa. No primeiro minuto, mais uma vez Lucas Silva fez a assistência e o gremista Luan bateu de primeira, no ângulo esquerdo de Horton, para ampliar.

Mas as coisas se complicaram um pouco para o Brasil aos 12 minutos. Dória falhou feio na saída de jogo, deixou a bola escapar e derrubou Kiesewetter dentro da área. Pênalti para os Estados Unidos e cartão amarelo para o zagueiro, que já tinha um e acabou expulso. O próprio Kiesewetter cobrou a penalidade e diminuiu o placar.

Mesmo com um jogador a menos, a equipe comandada por Rogério Micale sobre controlar as investidas dos norte-americanos e ainda conseguiu mandar uma bola no travessão, aos 42 minutos, em um chute de Fred.

Agora, as duas seleções voltam a se enfrentar neste domingo, às 17 horas (de Brasília), no estádio Mangueirão, em Belém. Os Estados Unidos se preparam para a repescagem das Américas contra a Colômbia, na decisão por uma vaga nos Jogos Olímpicos do Rio.