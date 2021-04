Com gols de Greenwood e Cavani, Manchester United vence o Burnley no Inglês

Depois de se vingar do Tottenham na rodada anterior, o Manchester United encontrou dificuldades, mas conseguiu derrotar o Burnley por 3 a 1 neste domingo, em casa, no Old Trafford, e ampliar a sua sequência de vitórias no Campeonato Inglês. O time anfitrião definiu o triunfo com dois gols nos minutos finais.

O resultado positivo deixa Manchester United com 66 pontos, a oito do líder Manchester City, sendo que ainda restam 18 pontos em disputa. Por outro lado, o Burnley segue brigando contra o rebaixamento. Atualmente, a equipe ocupa o 17º posto, com 33 pontos, seis a mais que o Fulham, primeiro time dentro da zona da degola.

primeiro tempo terminou sem gols no Old Trafford, depois de poucas investidas dos dois lados. Já na volta do intervalo, as redes não demoraram a balançar. Aos três minutos, após boa arrancada de Rashford, o inglês cruzou a bola pra área e Bruno Fernandes fez o corta luz para Greenwood inaugurar o marcador.

A vantagem dos anfitriões não durou muito. Dois minutos, Tarkowski empatou a partida. A partida ficou empatada até aos 39 minutos, quando, Greenwood recolocou o United em vantagem em conclusão que desviou na defesa. Nos acréscimos, Cavani fez o terceiro após a assistência de van de Beek e definiu o resultado.

Mais cedo, o Arsenal tropeçou de novo na Premier League ao empatar em casa por 1 a 1 com o Fulham, que briga contra o rebaixamento e ocupa a 18ª e antepenúltima colocação na tabela, com 27 pontos. O time do técnico Mikel Arteta é o nono colocado, com 46.