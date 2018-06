Com gols de Immobile, Lazio bate Verona e sobe para 4º no Italiano

O atacante Ciro Immobile segue em grande fase na Lazio. Nesta segunda-feira, o artilheiro do Campeonato Italiano marcou mais duas vezes e assegurou a vitória da equipe romana por 2 a 0 sobre o Verona, no Estádio Olímpico, na partida que concluiu a 25ª rodada da competição.

O triunfo recolocou a Lazio na zona de classificação à Liga dos Campeões da Europa da próxima temporada, em quarto lugar, com 49 pontos, na cola da rival Roma, com 50, e logo à frente da Inter de Milão, com 48. Já o Verona está na vice-lanterna, com apenas 16 pontos e a cinco da primeira equipe for da zona de descenso, o Crotone.

A Lazio começou a partida contra o Verona com o zagueiro brasileiro Wallace como titular, promovendo a entrada do também defensor Luiz Felipe na etapa final. E os dois gols desta segunda-feira levaram Immobile aos 22, na artilharia do Italiano.

O primeiro deles saiu aos dez minutos do segundo tempo, após receber passe do espanhol Luis Alberto. Logo depois, aos 15, o centroavante marcou mais uma vez pela Lazio, dessa vez de cabeça, assegurando o triunfo por 2 a 0.

Com a vitória, a Lazio encerrou uma sequência de três derrotas no Campeonato Italiano e agora voltará a jogar no próximo domingo, fora de casa, contra o Sassuolo. No mesmo dia, o Verona, que perdeu os últimos três compromissos na competição, buscará a reabilitação diante do Torino, em casa.