Com gols de Jorginho e Willian, Chelsea vence Brighton e se reabilita no Inglês

Derrotados na rodada anterior do Campeonato Inglês, Chelsea e Tottenham se reabilitaram na competição neste sábado, em duelos válidos pela sétima rodada. O time do técnico Frank Lampard derrotou o Brighton por 2 a 0 e a equipe treinada pelo argentino Maurício Pochettino superou o Southampton por 2 a 1.

Os dois times londrinos jogaram em casa. No Stamford Brigde, o Chelsea voltou a vencer com ajuda direta dos brasileiros Jorginho e Willian, que marcaram os gols do triunfo que colocou o time de Lampard no sexto lugar, com 11 pontos.

O volante naturalizado italiano abriu o placar de pênalti no início da etapa final e o meia da seleção brasileira fechou o marcador com um bonito gol. No lance, ele pedalou para cima do zagueiro e finalizou com força e precisão.

Em seu moderno estádio, o Tottenham teve de superar uma falha incrível do goleiro Lloris e a expulsão de Aurier para triunfar. O time londrino inaugurou o placar com o volante francês Ndombele no início do primeiro tempo, poucos minutos antes de ficar com um jogador a menos.

No final da primeira etapa, Danny Ings empatou a partida em um lance inusitado. Lloris tentou driblar o jogador, mas não conseguiu. A bola bateu em Ings e entrou. Com o jogo empatado, o Tottenham teve de recorrer ao seu artilheiro Harry Kane. O centroavante inglês recebeu de Eriksen e definiu com precisão para garantir o triunfo.

Nos outros quatro jogos da sétima rodada do torneio nacional já encerrados neste sábado, o Bournemouth e West Ham empataram em 2 a 2, mesmo placar da igualdade entre Aston Villa e Burnley, o Crystal Palace superou o Norwich em casa por 2 a 0 e o Wolverhampton derrotou o Watford pelo mesmo placar.