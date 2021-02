Com gols de Kane e Son, Tottenham vence West Bromwich e se recupera no Inglês

Com gols de seus principais jogadores, Harry Kane e Heung-Min Son, ambos no segundo tempo, o Tottenham derrotou o West Bromwich neste domingo por 2 a 0, voltou a triunfar no Campeonato Inglês após três derrotas seguidas e ganhou força na briga pelas primeiras posições.

O Tottenham subiu para a sétima colocação, com 36 pontos, quatro a menos que o Liverpool, que fecha o G-4 e ainda entra em campo neste domingo no duelo mais aguardado da rodada diante do líder Manchester City. O West Bromwich não vence há cinco partidas e é o penúltimo colocado da Premier League, com apenas 12 pontos.

O goleador Harry Kane novamente deixou a sua marca. E o gol deste domingo, anotado no começo do segundo tempo, foi histórico. Ele marcou o 208º tento com a camisa do Tottenham e igualou Bobby Smith como segundo maior artilheiro da história da equipe de Londres.

Depois de dominar o rival no primeiro tempo, com nove finalizações, mas empilhar chances perdidas e não conseguir ir às redes, a equipe anfitriã foi mais efetiva na etapa final. Hojbjerg deu boa enfiada para Harry Kane entre os zagueiros. O artilheiro bateu na saída do goleiro Johnstone e inaugurou o marcados aos oito minutos.

Cinco minutos depois, a equipe de José Mourinho ampliou. E com participação decisiva de Lucas Moura. O meia-atacante brasileiro arrancou em velocidade, atraiu a marcação e encontrou Son na ponta direita da área. O sul-coreano dominou e bateu cruzado, sem chances para Johnstone, para selar o triunfo.

Os visitantes chegaram a balançar as redes de Lloris com Diagne duas vezes - em uma das ocasiões após linda assistência do brasileiro Matheus Pereira. Os lances, no entanto, foram anulados após o bandeirinha flagrar impedimento.