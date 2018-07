Com gols de Klose e Hernanes, Lazio bate a Udinese

O resultado colocou a Lazio de volta à briga pelas primeira colocações, com 26 pontos, no quinto lugar, atrás apenas da Juventus (32 pontos), Napoli (30), Fiorentina e Inter de Milão (28). Já a Udinese, que completou um mês sem vencer, está no 12.º lugar, com 16 pontos, e já começa a se preocupar com a aproximação da zona de rebaixamento.

No primeiro gol no Estádio Olímpico, bela triangulação: de Ederson para Mauri e do pivô para González, que bateu na saída do goleiro aos 17 minutos. No segundo, mais um passe de Mauri, que dessa vez deixou Klose na cara do gol. O alemão, matador como só ele, rolou no canto esquerdo para fazer seu oitavo gol em 13 jogos no Italiano. Só El Shaarawy, do Milan, com 10, marcou mais vezes.

Hernanes saiu do banco no intervalo para fazer o terceiro gol da Lazio. Ele bateu com perfeição uma falta na entrada da área, encobrindo a barreira e deixando o goleiro estático, aos 14 minutos do segundo tempo. Foi o sexto gol dele na competição.