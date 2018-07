Com gols de Love e Fabinho, Monaco carimba faixa do PSG

Os brasileiros Vagner Love e Fabinho balançaram as redes e levaram o Monaco a vencer o Paris Saint-Germain por 2 a 0, neste domingo, pela 31.ª rodada do Campeonato Francês. O time da capital, que sagrou-se campeão antecipado na última partida, não perdia em casa há quase dois anos.

Tetracampeão francês consecutivo, o PSG não perdia no Parque dos Príncipes desde o dia 7 de maio de 2014, quando foi batido pelo Rennes por 2 a 1. Com o revés, o time parou nos 77 pontos, mas ainda espera bater o recorde de 89 pontos em uma temporada, pois restam sete jogos. O Monaco, segundo melhor do torneio, foi a 55 pontos.

A derrota ainda acabou com o objetivo de outro recorde do PSG. Agora o time não pode igualar a marca do Nantes como único time a perder apenas uma partida no Campeonato Francês, conquistada na temporada 1994/1995.

O Paris Saint-Germain se mantém na disputa por outros três títulos na temporada, pois chegou às semifinais da Copa da França, à final da Copa da Liga Francesa e às quartas de final da Liga dos Campeões.

Após o grande domínio dos donos da casa na primeira etapa não ter resultado em gols, o Monaco conseguiu marcar os dois gols da vitória após o intervalo. Aos 20 minutos do segundo tempo, Thomas Lemar cruzou da esquerda e Vagner Love apenas empurrou para as redes.

Três minutos depois, David Luiz derrubou o compatriota Fabinho, do Monaco. Ele mesmo fez a cobrança e definiu o placar. O artilheiro Ibrahimovic ainda teve uma chance antes do apito final, mas cabeceou por cima do travessão.

Com a pausa no Campeonato Francês para datas Fifa, as duas equipes voltam a campo somente no próximo dia 2, quando o PSG recebe o Nice, e o Monaco enfrenta o Bordeaux em casa.