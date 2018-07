O Tianjin Quanjian derrotou o Meizhou Hakka por 3 a 0 em casa, neste sábado, e conquistou a segunda divisão do Campeonato Chinês. O time dirigido pelo técnico italiano Fabio Cannavaro, e que anteriormente teve Vanderlei Luxemburgo como treinador, venceu com gols dos brasileiros Luis Fabiano e Jadson e do chinês Zhao Xuri.

Outro brasileiro conhecido da equipe é o ex-santista Geuvânio, que também participou da partida. Luis Fabiano acabou o torneio como artilheiro da competição, com 22 gols.

"Viemos à China com a missão de colocar o Tianjin na primeira divisão e conseguimos. Isso me deixa com o sentimento de dever cumprido e satisfeito com o desempenho que apresentamos em todo o torneio", disse o ex-atacante do São Paulo.

O Tianjin empatou com outras duas equipes na liderança do campeonato, com 59 pontos. O título só veio graças ao saldo de gols. O Tianjin teve 34, contra 21 do Guizhou Hengfeng (que também subiu para a primeira divisão) e nove do Quingdao Huanghai.

Com gols de Luis Fabiano e Jadson, Tianjin conquista acesso na China: https://t.co/O2UiGDrD3N pic.twitter.com/cVmGv90DJV — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) 22 de outubro de 2016

Apesar do acesso, o início de competição do Tianjin, sob o comando de Luxemburgo, foi complicado e o time teve quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas nos primeiros 12 jogos. Só engrenou depois da demissão do brasileiro e da chegada de Cannavaro.