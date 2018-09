Com gols de Mbappé e Giroud, França vence Holanda pela Liga das Nações

A seleção francesa segue em festa com o seu torcedor. Neste domingo, no seu primeiro compromisso como mandante após a conquista do título da Copa do Mundo da Rússia, a equipe derrotou a Holanda por 2 a 1, em duelo disputado no Stade de France. O confronto foi válido pelo Grupo 1 da Liga da A da Liga das Nações.

A França havia estreado na recém-criada competição da Uefa com um empate por 0 a 0 contra a seleção alemã. Assim, chegou aos quatro pontos na chave após dois jogos disputados. Com apenas uma partida realizada, os alemães estão com apenas um ponto, enquanto os holandês seguem zerados.

O duelo deste domingo opôs duas seleções em momentos opostos. Os franceses, em ritmo de festa, convocaram 22 dos 23 jogadores que foram campeões mundiais na Rússia, com a exceção de Lloris, lesionado. Já a seleção holandesa entrou com um time formado basicamente por jovens, em busca da renovação após nem conseguir a classificação à Copa do Mundo.

Na entrada em campo no Stade de France, os jogadores foram saudados pelos torcedores com um mosaico que relembrou a recente conquista mundial. E os torcedores não demoraram a festejar. Afinal, após um início de jogo movimentado, com chances para as duas seleções, a França abriu o placar. Aos 13 minutos, após uma bola mal recuada de cabeça pela Holanda com Wijnaldum, Matuidi pegou a bola e tocou no meio para Mbappé, que só precisou empurrar a bola às redes.

A França seguiu com o jogo sob controle durante o primeiro tempo, ainda que sem ampliar a vantagem. Só que a Holanda conseguiu reagir e arrancou o empate na etapa final, aos 21 minutos. No lance, Tete avançou pela direita e cruzou para Babel finalizar. Areola ainda tentou fazer a defesa, mas não impediu o gol francês.

Só que a França conseguiu a vitória graças ao seu atacante que mais decepcionou na Copa: Giroud. Após passar em branco durante toda a vitoriosa campanha na Rússia, ele viu Mendy fazer cruzamento e se antecipou ao marcador para dar um belo toque e fazer 2 a 1 para os campeões mundiais aos 29 minutos.

OUTROS JOGOS

Também neste domingo pela Copa das Nações, no Grupo 3 da Liga C, o Chipre derrotou a Eslovênia por 2 a 1. Já no Grupo 4 da Liga D, Liechtenstein superou Gibraltar por 2 a 0.