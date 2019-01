Com gols de Messi e Dembélé, Barça bate o Levante e avança na Copa do Rei

O Barcelona se classificou às quartas de final da Copa do Rei nesta quinta-feira. A equipe catalã recebeu o Levante no Camp Nou e não teve maiores dificuldades para vencer por 3 a 0, resultado mais do que suficiente para garantir a vaga, após ter sido surpreendido na partida de ida, quando caiu por 2 a 1.

Ao contrário do primeiro duelo, em que escalou o Barcelona com os reservas e acabou castigado, o técnico Ernesto Valverde levou o time a campo nesta quinta com boa parte de seus titulares. Os brasileiros Arthur e Philippe Coutinho estiveram entre os 11 que iniciaram a partida.

Precisando do triunfo, o time catalão foi para cima no primeiro tempo e marcou duas vezes na sequência. Aos 29 minutos, Dembélé recebeu de Messi e deu sorte ao dividir com a zaga e encobrir Aitor Fernández. Um minutos mais tarde, a parceria deu certo novamente. Dembélé foi acionado pelo argentino, driblou o goleiro e finalizou para a rede.

Apesar do placar favorável, o Barcelona seguiu em cima e perdeu boas chances com Coutinho. Na volta para o segundo tempo, porém, o time catalão marcou o terceiro e definiu a classificação. Aos oito minutos, Semedo arrancou pela direita e tocou para Messi, que dominou e selou o resultado.

Líder do Campeonato Espanhol, o Barcelona volta a campo pela competição neste domingo, quando recebe o Leganés no Camp Nou. No mesmo dia, o Levante vai duelar com o Valladolid, também em casa.

OUTROS RESULTADOS

Outro time de Barcelona, o Espanyol também avançou às quartas de final da Copa do Rei nesta quinta. Depois de empatar por 2 a 2 com o Villarreal fora de casa, a equipe derrotou o Villarreal por 3 a 1 com gols de Iglesias, duas vezes, e Piatti. Chukwueze descontou.

Já o Betis garantiu vaga ao arrancar um empate por 2 a 2 com a Real Sociedad, após a igualdade por 1 a 1 na ida. Assim, os oito classificados às quartas de final da Copa do Rei são: Barcelona, Espanyol, Betis, Sevilla, Real Madrid, Girona, Valencia e Getafe.