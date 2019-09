Com gols de Nino Paraíba e Gilberto, Bahia surpreende o Vasco em São Januário

O Vasco decepcionou sua torcida na manhã deste sábado e foi derrotado pelo Bahia por 2 a 0, em São Januário, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca segue estacionado na 15.ª colocação, com 20 pontos, seis pontos acima da Chapecoense, primeiro time dentro da zona do rebaixamento e que ainda joga na rodada.

O Bahia, com 30 pontos, é o sexto colocado e segue sonhando com uma vaga na Libertadores da próxima temporada. Internacional e Atlético-MG, ambos com três pontos a menos, podem alcançar a equipe baiana no complemento da rodada.

O primeiro tempo teve o Vasco com mais posse de bola, mas sem efetividade para transformar essa superioridade em chances de gol. Nas melhores jogadas do time da casa, Pikachu, de cabeça, e Rossi, tentando bater por cobertura, finalizaram para fora.

O Bahia respondia nos contra-ataques, mas pecava no último passe. Bem armado para agredir o adversário quando roubava a bola, a equipe visitante não conseguia servir o centroavante Gilberto, muito isolado na primeira etapa.

Após o intervalo, o contragolpe do Bahia funcionou. Logo aos dez minutos, Nino Paraíba foi lançado pela direita e tocou para Gilberto, que finalizou, mas foi travado. A bola voltou para Nino, que teve categoria para se livrar da marcação e tocar na saída do goleiro para abrir o placar.

Cinco minutos mais tarde, Gilberto marcou um lindo gol para ampliar a vantagem do Bahia. O centroavante recebeu lançamento longo e emendou de primeira com a bola pingando para estufar as redes.

Experiente, o Bahia controlou as ações até o final do jogo e administrou a vitória sem grandes sustos. O Vasco tentou descontar, mas não teve qualidade nas jogadas de ataque para vazar o goleiro Douglas Friedrich.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Vasco vai à Arena Condá, em Chapecó, enfrentar a Chapecoense. No domingo, o Bahia recebe o Fortaleza na Fonte Nova, em Salvador.

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 2 BAHIA

VASCO - Fernando Miguel; Yago Pikachu, Oswaldo Henríquez, Leandro Castan e Henrique (Danilo Barcelos); Fellipe Bastos (Gabriel Pec), Marcos Júnior e Raul; Marrony, Clayton (Ribamar) e Rossi. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

BAHIA - Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Gregore, Ronaldo e Flávio; Élber (Arthur Caíke), Gilberto (Fernandão) e Lucca (Guerra). Técnico: Roger Machado.

GOLS - Nino Paraíba, aos 10, e Gilberto, aos 15 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN).

CARTÕES AMARELOS - Yago Pikachu, Henrique, Marcos Júnior e Élber.

RENDA - R$ 756.379,00.

PÚBLICO - 19.195 pagantes.

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio.