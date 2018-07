Com gols de Paulo Vitor e Thiago Galhardo, Vasco vence Madureira em jogo-treino

O Vasco venceu o primeiro de seus dois jogos-treino neste período de intertemporada durante a paralisação das competições para a disputa da Copa do Mundo da Rússia. Com gols de Paulo Vitor e Thiago Galhardo, o time cruzmaltino derrotou o Madureira por 2 a 0 na manhã deste sábado, no CT João Havelange, na cidade de Pinheiral.

+ Para Giovanni Augusto, São Januário é a arma do Vasco no segundo semestre

+ Kelvin promete 'colocar o coração em campo' para ajudar o Vasco após a Copa

+ Yago Pikachu acredita na força de São Januário para avançar na Copa do Brasil

O jogo-treino foi disputado em dois tempos de 30 minutos e acabou decidido a favor do a equipe vascaína com dois gols em quatro minutos. Paulo Vitor abriu o placar aos 22 minutos ao tocar na saída do goleiro, e Thiago Galhardo selou a vitória com um cabeceio certeiro aos 26.

A escalação do Vasco contou com Jordi (Gabriel Félix); Rafael Galhardo, Paulão, Luiz Gustavo (Miranda) e Henrique (Fabrício); Wellington (Raul), Bruno Silva, Bruno Cosendey e Thiago Galhardo (Moresche); Kelvin e Paulo Vitor.

Ainda neste sábado, o time carioca voltará a campo para um novo jogo-treino. O adversário será a Portuguesa-RJ e o técnico Jorginho deverá mandar a campo uma equipe com formação alternativa para o confronto. A próxima partida oficial do Vasco será no dia 19 de julho, no clássico contra o Fluminense, em São Januário, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.