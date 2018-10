Com gols de Pogba e Martial, Manchester United vence e reage no Inglês

Pela 10ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United venceu o Everton por 2 a 1, no Old Trafford neste domingo. Com gols de Pogba e Martial, o time de Manchester alcançou o terceiro jogo seguido sem derrota e manteve sua reação na competição.

O United comandou o jogo e, aos 27 minutos do primeiro tempo, Pogba abriu o placar. O volante francês bateu mal uma penalidade, defendida pelo goleiro Pickford, maior destaque do Everton na partida. Mas pegou o rebote logo em seguida e mandou para as redes.

Apesar do gol de Pogba, a principal arma ofensiva dos donos da casa foi o também francês Martial. Foi ele quem sofreu a penalidade do primeiro tempo. E foi dos seus pés que surgiu o segundo gol, aos quatro minutos da etapa final. Após receber assistência de Pogba, ele acertou belo chute de primeira e praticamente sacramentou a vitória dos anfitriões.

O Everton, que só não perdeu de maior placar por causa do goleiro da seleção inglesa, ainda descontou aos 32 minutos. Gylfi Sigurdsson bateu de pênalti e anotou o único gol dos visitantes na partida.

Antes do jogo, um minuto de silêncio foi observado em respeito às vítimas da queda do helicóptero do dono do Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, ao lado do estádio do clube, na noite deste sábado (no horário local). De acordo com a imprensa inglesa, ele estaria na aeronave junto a mais quatro pessoas, dentre elas, sua filha. A diretoria do clube e a polícia ainda não se pronunciaram.

Com o resultado, o time comandado por José Mourinho chegou a 17 pontos e subiu para oitavo lugar no campeonato. Já o Everton segue com 15 pontos na nona posição.

Na próxima rodada, o Manchester United visita o Bournemouth no Vilatily Stadium. Já o Everton recebe o Brighton no Goodison Park. As duas partidas serão disputadas no sábado que vem.