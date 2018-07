Com gols de promessa italiana, Juventus vence Bayern nos EUA

Ainda sem contar com Cristiano Ronaldo, que está em férias após participar da Copa do Mundo na Rússia, a Juventus triunfou em seu primeiro compromisso na International Champions Cup, competição amistosa que envolve alguns dos principais times da Europa na pré-temporada. Nesta quarta-feira, a equipe italiana superou o Bayern de Munique por 2 a 0, na Filadélfia.

O destaque do jogo foi Andrea Favilli. O atacante, de 21 anos, atuou pela equipe na segunda metade da temporada 2014/2015 e em toda a 2015/2016, mas depois se transferiu ao Ascoli. Lá, chamou a atenção da Juventus, que o adquiriu em junho por 7,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 32,5 milhões).

Nesta quarta-feira, então, ele mostrou seu faro de gol. O atacante abriu o placar aos 32 minutos do primeiro tempo após vacilo defensivo do Bayern. Ulreich saiu jogando errado ao receber um recuo e mandou a bola no pé de Marchisio, que passou para Favalli finalizar.

O segundo gol do jovem saiu ainda na etapa inicial e teve a participação do lateral-esquerdo Alex Sandro. Aos 40 minutos, o brasileiro lançou Favilli, que bateu na saída do goleiro para marcar de novo.

Apesar do placar, o duelo teve maior domínio do Bayern, que desperdiçou várias chances e atuou com apenas dois jogadores considerados titulares - Javi Martínez e Ribery. Mas a Juventus foi mais efetiva, talvez por contar com os seus principais jogadores, com exceção de Dybala, Douglas Costa e, claro, Cristiano Ronaldo. Na etapa final, o nível do duelo caiu após diversas alterações.

A Juventus voltará a jogar na International Champions Cup no sábado, diante do Benfica. No mesmo dia, o Bayern, que havia feito 3 a 1 no Paris Saint-Germain em sua estreia no torneio, terá pela frente o Manchester City.