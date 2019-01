Com gols de Robinho e Léo, Cruzeiro supera Coimbra em jogo-treino

A uma semana da sua estreia no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro entrou em ação neste sábado para o primeiro jogo-treino da pré-temporada. Na Toca da Raposa II, o time dirigido por Mano Menezes derrotou o Coimbra, time que neste ano vai jogar na divisão de acesso de Minas Gerais, por 2 a 0, com gols marcados por Robinho e Léo.

A atividade foi disputada em dois tempos de 50 minutos, com os gols sendo marcados no primeiro, quando Mano escalou uma formação que deve ser a base que iniciará o Mineiro. O primeiro, de Robinho, saiu em uma finalização forte de fora da área. E Léo marcou em cabeceio.

"Um jogo-treino também faz parte da preparação da equipe durante a pré-temporada. Conseguimos trabalhar bem a bola e a parte tática. Estamos progredindo, evoluindo como equipe. Vamos aprimorando mais e mais o nosso preparo para estrearmos 100% já no Campeonato Mineiro", comentou Léo.

O Cruzeiro iniciou a atividade com a seguinte formação: Fábio; Edilson, Dedé, Léo e Egídio; Ariel Cabral, Henrique, Robinho e Rafinha; David e Fred. No segundo tempo, Mano colocou em campo o time com: Rafael; Orejuela, Cacá, Murilo e Patrick Brey; Lucas Romero, Jadson, Lucas Silva e Renato Kayzer; Sassá e Raniel.

A preparação do Cruzeiro para a temporada 2019 vai prosseguir na próxima semana, sendo que na terça-feira o time fará mais um jogo-treino, dessa vez contra o Democrata de Sete Lagoas, novamente na Toca da Raposa II. A estreia no Mineiro está marcada para o próximo sábado, em Divinópolis, contra o Guarani.