Com gols de Salah e Mané, Liverpool vira sobre o Manchester City em amistoso

Após participações discretas na Copa do Mundo, os atacantes Mohamed Salah e Sadio Mané voltaram ao Liverpool na noite desta quarta-feira. E mostraram por que costumam assustar as defesas rivais. O egípcio e o senegalês foram os autores dos gols da equipe na vitória de virada sobre o Manchester City por 2 a 1.

A partida foi disputada em East Rutherford, nos Estados Unidos, pela International Champions Cup, competição amistosa que envolve alguns dos principais times da Europa na pré-temporada. Foi o segundo jogo do Liverpool no torneio - na estreia, perdera do Borussia Dortmund por 3 a 1. Já o time de Josep Guardiola perdeu a segunda, pois também caíra diante do time alemão, por 1 a 0.

Como aconteceu na partida anterior, o técnico Jürgen Klopp aproveitou todas as alterações a que teve direito. Foram 11 mudanças na equipe no intervalo, incluindo o goleiro Loris Karius, que falhara no jogo anterior - foi substituído na etapa final por Caoimhin Kelleher. O brasileiro Alisson só deve estrear na equipe em agosto.

O brasileiro Fabinho, um dos reforços do time nesta janela de transferências, começou como titular novamente. Salah e Mané entraram somente no segundo tempo. E decidiram. Salah, artilheiro do último Campeonato Inglês, empatou o duelo aos 18 minutos. E Mané decretou a virada em cobrança de pênalti.

O City abrira o placar também no segundo tempo, aos 13, com Leroy Sane, que ficara de fora do Mundial da Rússia. O alemão acabara de entrar em campo quando inaugurou o marcador. Guardiola promoveu oito mudanças entre as duas etapas do jogo. E esteve sem alguns dos principais jogadores da equipe, como o belga Kevin de Bruyne, um dos destaques da Copa.

Os dois times vão encerrar suas participações no torneio amistoso no sábado. O Liverpool vai fazer o clássico com o Manchester United, enquanto o City terá pela frente o Bayern de Munique.

Algoz dos dois times ingleses, o Borussia Dortmund também entrou em campo na noite desta quarta, na cidade de Pittsburgh. Em sua despedida da competição, o time alemão empatou com o Benfica por 2 a 2 no tempo normal. Mas, na disputa de pênaltis, foi batido pelos portugueses por 4 a 3.

Maximilian Philipp foi o grande destaque dos alemães. Ele marcou os dois gols do Borussia, aos 20 e aos 22 minutos de jogo. O Benfica buscou o empate depois do intervalo. André Almeida anotou o primeiro do time português aos 6 e Alfa Semedo decretou a igualdade no placar aos 24.