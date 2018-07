Com gols de Thiago Silva e Lucas, PSG humilha Bastia e avança na Copa da França

Se na atual temporada do Campeonato Francês o Paris Saint-Germain não demonstra a superioridade que teve no tetracampeonato consecutivo dos últimos anos (de 2013 a 2016), a estreia da equipe na Copa da França encantou os torcedores. Em um duelo com duas equipes da primeira divisão, o PSG fez 7 a 0 no Bastia, com direito a gols dos brasileiros Thiago Silva, Lucas e Thiago Motta e avançou para a próxima fase.

A tranquila vitória do Paris Saint-Germain teve o primeiro gol aos 30 minutos do primeiro tempo, quando Lucas bateu escanteio pela esquerda e Thiago Silva apareceu sozinho para testar no canto esquerdo. Aos 43, Rabiot ampliou em um chute de longe.

Já na segunda etapa, logo aos três minutos, Nkunku fez o terceiro. O atacante roubou a bola no meio de campo, carregou pelo meio e também chutou de longa distância para ampliar. Aos 11, foi a vez do brasileiro naturalizado italiano Thiago Motta deixar o seu. O meio-campista recebeu cruzamento sem marcação e cabeceou sem chances de defesa.

Aos 18 minutos, Lucas cobrou pênalti longe do alcance do goleiro, no canto esquerdo, e fez 5 a 0 para o Paris Saint-Germain. O argentino Angel Di María fez o sexto ao completar cruzamento na pequena área, aos 31. Aos 44, o alemão Julian Draxler, na sua estreia pela equipe da capital francesa, anotou o sétimo de cavadinha na saída do arqueiro.

OUTROS RESULTADOS

Ainda neste sábado, o Lille superou o Excelsior por 4 a 1, em casa. Já o Guingamp, quinto colocado do Campeonato Francês, recebeu e venceu o Le Havre, da segunda divisão, por 2 a 1.

Em três duelos de equipes da primeira divisão como visitantes contra times da quinta, não ocorreram zebras: o Nantes bateu o Blois por 2 a 1, o Nancy superou o Besançon por 3 a 0 e o Dijon eliminou o Louhans Cuiseaux com uma vitória por 2 a 0.