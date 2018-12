Com gols de Timo Werner, RB Leipzig freia Mönchengladbach e é o 3º no Alemão

De olho no topo da tabela de classificação, o RB Leipzig venceu o Borussia Mönchengladbach por 2 a 0, neste domingo, na RB Arena, em Leipzig, em jogo válido pela 13.ª rodada do Campeonato Alemão. A vitória ajudou também o Borussia Dortmund, que é líder e passou a ter sete pontos de vantagem (33 a 26) para o time de Mönchengladbach.

Logo no início do primeiro tempo, o centroavante Timo Werner mostrou a que veio e abriu o placar após passe de Sabitzer. Pouco antes do intervalo, aos 45 minutos, em um lance de contra-ataque, o atacante aproveitou e fez mais um para garantir a vitória do RB Leipzig.

Com o resultado, o RB Leipzig chega aos 25 pontos e ocupa a terceira posição na tabela de classificação, um posto e um ponto acima do Bayern de Munique. Já o Borussia Mönchengladbach permanece na segunda colocação.

Na próxima rodada, no sábado, o clube de Leipzig encara o Freiburg. No dia seguinte, o de Mönchengladbach recebe o Stuttgart. O Borussia Dortmund, por sua vez, tem o clássico das multidões contra o Schalke 04, em Gelsenkirchen. E o Bayern, por fim, enfrenta o Nuremberg na Baviera.