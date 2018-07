Com gols de todas as seleções da Copa, jejum de 16 anos é encerrado

A Copa do Mundo é marcada pela melhor média de gols desde o Mundial de 1970. A festa de gols, porém, não fica restrita às seleções mais fortes. A competição disputada no Brasil encerrou um jejum de 16 anos nesta quarta-feira: todas as 32 seleções do torneio marcaram gols - o fato não ocorria desde 1998, na França. A marca foi alcançada após o Irã balançar a rede contra a Bósnia, na derrota por 3 a 1, na Fonte Nova.

Nas últimas três Copas, seis seleções deixaram a competição sem marcar gols. Na África do Sul, a marca negativa foi registrada pela Argélia e Honduras, que foram eliminadas depois de um empate e duas derrotas. A mesma campanha foi realizada pela seleção de Trinidad e Tobago no Mundial de 2006, na Alemanha.

Na Copa do Japão e da Coreia do Sul, três equipes saíram do torneio sem marcar um gol sequer: França, China e Arábia Saudita. Os franceses, campeões do mundo quatro anos antes, acabaram eliminados após duas derrotas (para Senegal e Dinamarca) e um empate sem gols com o Uruguai.

Em 20 edições, metade dos Mundiais tiveram ao menos uma seleção sem gols marcados. No total, 425 equipes já jogaram o Mundial - 20 não conseguiram ir à redes. O recorde, ao lado da Copa 2002, deu-se em 1954 e 1938. Na Suíça, Coreia do Sul, Checoslováquia e Escócia não conseguiram marcar nos dois jogos de disputaram. Antes, Antilhas Holandesas (atual Indonésia), Holanda e Áustria também entraram para a história ao passar em branco no único jogo que fizeram.

Na Copa 2014, quatro equipes escaparam de igualar a marca ao anotarem um gol. Ao lado do Irã, Camarões, Honduras e Rússia também fizeram apenas um gol. Os camaroneses marcaram na derrota para o Brasil por 3 a 1. Os hondurenhos, contra o Equador (2 a 1). A seleção russa, por sua vez, entrará em campo pela terceira vez nesta quinta-feira, contra a Argélia. O time fez um gol na estreia, no empate por 1 a 1 com a Coreia do Sul.

No total, após 44 jogos disputados, 129 gols já foram marcados no Mundial do Brasil. A média é de 2,93 por confronto, a melhor marca desde a Copa do México, em 1970. O número supera com folga o apresentado na África do Sul, quando 145 gols fora feitos nas 64 partidas (média de 2,27 - a segunda pior da história).

Confira a lista das seleções sem gols em Copas:

Copa 2010

Argélia

Honduras

2006

Trinidad e Tobago

2002

Arábia Saudita

China

França

1994

Grécia

1986

Canadá

1974

Austrália

Zaire

1970

El Salvador

1954

Checoslováquia

Coreia do Sul

Escócia

1950

Bolívia

1938

Antilhas Holandesas

Áustria

Holanda

1930

Bélgica

Bolívia