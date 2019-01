Com gols de Vizeu e Luan, titulares do Grêmio ganham jogo-treino com o Ypiranga

Enquanto o Grêmio segue representado pelos reservas no Campeonato Gaúcho, os titulares deram sequência à preparação para a temporada nesta quinta-feira, em jogo-treino com o Ypiranga-RS. E o time tricolor levou a melhor na atividade realizada no CT Presidente Luiz Carvalho, ao vencer por 2 a 0, com gols de Luan e do recém-contratado Felipe Vizeu.

Este foi o segundo jogo-treino disputado em 2019 pelo Grêmio, que já havia vencido o Cruzeiro-RS. A escalação em ambas as partidas, aliás, foi praticamente a mesma. A novidade nesta quinta ficou por conta da presença de Marinho, ocupando o lugar de Walter Montoya.

O técnico Renato Gaúcho levou o Grêmio a campo com: Júlio César; Léo Moura, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Maicon, Marinho, Luan e Everton; Jael. Novidade na escalação, Marinho sofreu o pênalti que resultou no primeiro gol, em cobrança de Luan.

Para o segundo tempo, Renato voltou com Rafael Thyere na vaga de Kannemann. No decorrer da atividade, entraram ainda Brenno, Madson, Rafael Thyere, Darlan Mendes, Thaciano, Kaio, Lincoln, Montoya e Thonny Anderson, além de Felipe Vizeu, que definiu o placar aproveitando passe de Everton.

O Grêmio volta aos treinos nesta sexta-feira à tarde, novamente no CT Presidente Luiz Carvalho. O próximo compromisso do time pelo Campeonato Gaúcho será na segunda-feira, diante do Juventude, na Arena.