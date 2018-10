Com gols decisivos, zagueiro Bruno Alves comemora boa fase no São Paulo

O São Paulo pode não estar onde gostaria na tabela do Brasileirão, mas o zagueiro Bruno Alves tem motivos para comemorar. Eficiente na defesa, ele também vem se destacando no ataque. Foi dele o gol do triunfo sobre o Vitória por 1 a 0, na noite de sexta-feira, em Salvador, pela 31ª rodada.

Ele já havia feito o mesmo na vitória sobre o lanterna Paraná pelo mesmo placar, em rodada anterior. "O [técnico Diego] Aguirre cobra bastante que os zagueiros sejam efetivos no ataque para tentar ajudar, e trabalhamos bastante isso para ter condições de surpreender. Foi assim que consegui marcar contra Vitória e Paraná, e que seja assim mais vezes", projeta o zagueiro.

Na sexta, ele fez valer essa "veia" ofensiva para fazer a diferença para a equipe. E respondeu às orientações do treinador de também se arriscar no ataque quando possível. "No instinto de defender, sempre penso em ficar mais atrás. Mas lembrei dos treinos do Aguirre e, felizmente, deu certo. Quero aproveitar cada vez mais, porque estamos em um momento decisivo da temporada", declarou Alves.

O gol decisivo fez o São Paulo retomar as vitórias no Brasileirão. O time chegou aos 56 pontos e sustentou a quarta colocação da tabela. A liderança pertence ao rival Palmeiras, que tem 63 pontos.