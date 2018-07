Com gols do trio MSN, Barça vence amistoso do patrocinador em Doha

Em um incomum amistoso no meio da temporada europeia, em Doha, no Catar, o Barcelona derrotou o Al Ahli, da Arábia Saudita, pelo placar de 5 a 3, nesta terça-feira. No jogo, marcado pelo patrocinador, o time catalão contou com força total e gols de Lionel Messi, Luis Suárez, Neymar e Rafinha.

A partida fazia parte do contrato assinado pelo Barcelona há quatro anos com a Qatar Airways, companhia aérea ligada ao governo catariano. A empresa também patrocina o Al Ahli, atual campeão da Arábia Saudita.

Em razão do amistoso, o Barcelona perdeu uma semana livre de treinos na Espanha. Além disso, encarou uma viagem de seis horas até o Catar. Depois, terá o desgaste de mais seis horas de voo de volta, para, no domingo, fazer o clássico catalão contra o Espanyol, em rodada do Campeonato Espanhol.

Contando com os principais jogadores do seu elenco, o Barcelona fez o que se esperava dele no primeiro tempo, quando jogou com os seus titulares - na segunda etapa, o técnico Luis Enrique promoveu várias mudanças e poupou seus maiores craques.

A contagem foi aberta aos 7 minutos e, aos 16, os espanhóis já venciam por 3 a 0, com exibição do trio MSN, formado por Messi, Suárez e Neymar. O uruguaio anotou o primeiro, Messi, o segundo, e o brasileiro marcou o terceiro gol, ao finalizar cruzado e rasteiro da esquerda, dentro da área.

Para o início do segundo tempo, Luis Enrique promoveu logo seis mudanças, sacando Messi e Neymar da equipe. Aos poucos, trocou toda a equipe titular. E, sem seus craques em campo, o Barcelona começou a etapa final levando gol de Omar Abdulrahman, aos 6 minutos.

O Barcelona marcou mais dois, com Alcácer e Rafinha, aos 10 e aos 12 minutos. Mas o Al Ahli também teve seu momento de protagonismo no amistoso. A equipe saudita empolgou a torcida ao balançar as redes também mais duas vezes, ambas com Mohanad Asiri, aos 15 e aos 20.