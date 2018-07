Com gols do trio MSN, Barcelona bate o Athletic Bilbao e segue na Copa do Rei

O trio MSN - formado pelos atacantes Messi, Suárez e Neymar - foi decisivo mais uma vez para o Barcelona. Nesta quarta-feira, cada um marcou um gol para garantir a classificação da equipe da Catalunha às quartas de final da Copa do Rei com a vitória por 3 a 1 sobre o Athletic Bilbao, no estádio Nou Camp, em Barcelona, revertendo a derrota sofrida por 2 a 1 na semana passada, no País Basco.

Por causa deste compromisso, a diretoria do Barcelona não liberou quatro jogadores para ir à festa de premiação promovida pela Fifa, na Suíça, para os melhores de 2016. Foram os casos de Messi, de Suárez, do zagueiro Piqué e do meia Iniesta. E a estratégia deu certo e ainda contou com a ajuda de Neymar, que marcou em cobrança de pênalti e acabou com um jejum de gols em partidas oficiais pelo clube catalão que já durava quase três meses.

O gol de Neymar foi o segundo do Barcelona, aos dois minutos do segundo tempo. Na etapa inicial, com o Athletic Bilbao mais na defensiva para administrar a vantagem obtida em casa, Luis Suárez havia aberto o placar, aos 36 - este foi o seu 100.º gol pelo clube catalão em 120 jogos. Só que, para desespero dos torcedores, o time basco conseguiu diminuir pouco depois do gol de Neymar com Enric Saborit, de cabeça, fazendo com a decisão fosse levada para uma prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

Mas aí, desta vez para desespero da torcida do Athletic Bilbao, aconteceu uma falta para o Barcelona na meia-lua. Depois de fazer o crucial gol fora de casa no jogo de ida contra o próprio clube basco e salvar os catalães de uma derrota para o Villarreal no Campeonato Espanhol com duas cobranças de falta certeiras, Messi repetiu o feito nesta quarta-feira. O terceiro gol, aos 32 minutos, veio em mais uma batida precisa de pé esquerdo no contrapé do goleiro Iraizoz Moreno, que ficou olhando a bola bater na sua trave esquerda e morreu no fundo da rede.

Classificado, o Barcelona ainda não sabe quem será o seu próximo adversário. Nesta quinta-feira, mais três duelos serão decididos - incluindo o do Real Madrid contra o Sevilla - e depois será feito um sorteio para definir as quartas de final, que serão jogadas nos dois próximos meios de semana.