Com gols e artilharia, Gilberto pede passagem no São Paulo

Após a eliminação para o Cruzeiro na Copa do Brasil, o São Paulo vai tentar evitar uma nova desclassificação, desta vez no jogo de volta pela semifinal do Campeonato Paulista. No domingo, o time precisa reverter a vantagem de 2 a 0 do Corinthians, fora de casa, para avançar à final da competição.

"Sabemos da responsabilidade que temos no domingo. Se jogarmos da mesma forma que enfrentamos o Cruzeiro, temos tudo para conquistar a vitória. Nunca duvidei desse time e acredito que podemos chegar longe em qualquer competição", explicou o atacante Gilberto, que vem pedindo passagem no time titular.

Ele é o artilheiro do São Paulo na temporada, com 11 gols, mesmo sendo reserva de Pratto. Contra o Cruzeiro, ele entrou e atuou ao lado do atacante argentino e ajudou o time a vencer o rival. Mesmo assim ele confia nas decisões do técnico Rogério Ceni. "Temos um treinador excelente, com personalidade enorme, que sabe a hora de colocar o jogador no time", disse.

O comandante, por sua vez, cogita colocar os dois juntos em campo, até porque ele precisa pressionar o adversário e pode tentar encontrar um jeito de o time jogar bem com eles. "O Gilberto entrou bem e ajudou bastante atuando próximo do Pratto. Não gosto muito de jogar com dois homens de área, mas vou analisar melhor essa possibilidade", afirmou.