Com gols irregulares, Tottenham vira e goleia o líder Manchester City

Com dois gols irregulares, o Tottenham derrotou o Manchester City de virada com uma goleada de 4 a 1 no estádio White Hart Lane, em Londres, neste sábado. O bom jogo, válido pela sétima rodada do Campeonato Inglês, contou com gols irregulares de Eric Dier e Harry Kane.

O resultado levou o Tottenham ao quinto lugar da tabela, agora com 12 pontos. O Manchester City segue na liderança, com 15, mas pode perder a posição no decorrer da rodada. O rival Manchester United tem 13 pontos e enfrenta o Sunderland em casa ainda neste sábado.

O duelo em Londres teve início com amplo domínio do Manchester City. E o controle da partida foi revertido em gol aos 24 minutos, em rápida arrancada de Yaya Touré. Ele pegou a defesa rival desprevenida, em contra-ataque, e deu passe para Kevin De Bruyne bater na saída do goleiro Lloris. Foi o terceiro gol do belga em cinco partidas pelo novo time.

O empate do Tottenham veio antes do intervalo. Mas começou em lance irregular, em posição claramente impedida de Kyle Walker. Ele cruzou rasteiro na área e na sequência da jogada Dier acertou rasteiro de fora da área. A bola acertou o pé da trave e entrou no gol de Caballero, que substituiu o lesionado Hart.

Na segunda etapa, o time da casa buscou a virada com gol legítimo. Aos 4, Lamela cobrou falta da direita e Toby Alderweireld acertou bela cabeçada para anotar o segundo do Tottenham.

O terceiro gol surgiu em outro lance irregular. Aos 15, Eriksen cobrou falta e carimbou o travessão. No rebote, o atento Harry Kane completou para as redes, em posição de impedimento. Para selar a goleada, o Tottenham marcou o quarto gol aos 33, em jogada individual de Lamela, que driblou Caballero antes de mandar para as redes.