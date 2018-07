Com gols, Matheus Carvalho busca seu espaço no Flu

O atacante Matheus Carvalho tem aproveitado suas chances durante a intertemporada no Fluminense. Ele já marcou gol na derrota em amistoso contra a Itália e nas vitórias nos jogos-treino com o Boavista e o Friburguense. Assim, espera convencer o técnico Cristóvão Borges a aproveitá-lo mais durante o restante do ano.

Nesta quarta-feira, por exemplo, ele marcou dois gols na vitória por 6 a 1 sobre o Friburguense, aproveitando que Michael foi emprestado para o Criciúma, Walter passou por cirurgia na boca e Fred está com a seleção brasileira.

"A diferença que senti este ano é que estou com mais confiança, noção de jogo, técnica e taticamente. Todos os jogadores estão trabalhando muito forte, eu quero buscar a titularidade, ir bem nos jogos e fazer gols", avisou Matheus Carvalho, que esteve emprestado para o Joinville na temporada passada.

"Cristóvão fala para sempre treinar 200%. Isso é muito bom para nós. Quanto mais ouvir os mais experientes, melhor. Aqui tem muitas pessoas experientes, sou novo e preciso saber ouvir para aprender cada vez mais", disse o jovem atacante de apenas 22 anos.