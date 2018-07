Com gols no fim, Bayern vence e dispara na liderança do Alemão

O Bayern de Munique desencantou no fim do confronto com o ameaçado Ingolstadt, neste sábado, e somou mais uma vitória no Campeonato Alemão. Jogando na casa do adversário, que é o penúltimo colocado, o líder da tabela venceu por 2 a 0, com gols aos 44 e 45 minutos do segundo tempo, e ainda contou com derrota do rival RB Leipzig para aumentar a vantagem na ponta.

O time de Munique chegou aos 49 pontos e aumentou de quatro para sete pontos a dianteira sobre a equipe de Leipzig, estacionada nos 42. O vice-líder da tabela foi surpreendido em casa neste sábado ao levar 3 a 0 do Hamburgo, que começou a rodada na antepenúltima colocação.

Sem exibir nesta temporada as atuações convincentes das anteriores, o Bayern fez mais um jogo de poucas emoções. E sofreu para se impor em campo diante de um dos piores times do campeonato. Tanto que só conseguiu buscar a vitória nos instantes finais da partida, quando a torcida das duas equipes já dava o empate sem gols como certo.

Tudo mudou aos 44 minutos do segundo tempo. Thomas Müller levantou na área, da direita, e Vidal pegou de primeira para marcar o gol que parecia o da vitória. Apenas um minuto depois, Robben tabelou com Douglas Costa na entrada da área e bateu rasteiro para o gol, decretando mais um triunfo para os líderes da tabela.

E, se o Bayern confirmou o favoritismo, os demais decepcionaram na rodada. A começar pelo RB Leipzig, que levou 3 a 0 do Hamburgo. Kyriakos Papadopoulos, aos 18, Walace (ex-Grêmio), aos 24, e Aaron Hunt, aos 48 minutos do segundo tempo, marcaram os gols dos visitantes, que chegaram aos 29 pontos e deixaram a zona de rebaixamento.

Na briga pelas primeiras posições, o Eintracht Frankfurt e o Borussia Dortmund também tropeçaram. Fora de casa, o time de Frankfurt foi derrotado pelo Bayer Leverkusen por 3 a 0. O mexicano Javier "Chicharito" Hernández foi o nome do jogo, ao marcar duas vezes. Kevin Volland anotou o outro gol dos anfitriões.

Apesar do revés, o Eintracht Frankfurt segue em terceiro lugar na tabela, com 35 pontos. Em quarto segue o Borussia, mesmo após ser batido pelo lanterna Darmstadt por 2 a 1. Terrence Boyd e Antonio Colak balançaram as redes pelo anfitrião Darmstadt, enquanto o português Raphael Guerreiro anotou o gol do time de Dortmund, que continua com 34 pontos.

Em outro jogo da rodada, o Borussia Mönchengladbach superou o Werder Bremen por 1 a 0. Thorgan Hazard marcou o único gol da partida. Ainda neste sábado entram em campo Schalke e Hertha Berlin.