Com gols no fim, Cruzeiro bate Grêmio e vai à semifinal da Primeira Liga

Com gols nos minutos finais, o Cruzeiro derrotou o Grêmio por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, no Mineirão, e avançou à semifinal da Copa da Primeira Liga. Raniel e Arrascaeta marcaram aos 44 e aos 47 minutos do segundo tempo, em jogo no qual os dois times contaram com escalações alternativas.

Classificada, a equipe mineira enfrentará o Londrina na semifinal, no próximo domingo, às 19 horas, no Estádio do Café, no norte do Paraná. O time paranaense passou pelo Fluminense com vitória também por 2 a 0, também nesta quarta-feira.

Cruzeiro e Grêmio fizeram um primeiro tempo de poucas emoções. Com os dois times visivelmente desentrosados, muitas jogadas eram desperdiçadas com erros de passe ou jogadas forçadas na tentativa de ligação direta para o ataque.

Apesar dos erros, o Cruzeiro era superior e criava os principais lances de perigo, principalmente através de Arrascaeta e Robinho, dois dos jogadores mais experientes em campo em meio a jovens em início de carreira. Na jogada de maior perigo antes do intervalo, Arrascaeta finalizou de dentro da área, mas parou em bela defesa do goleiro Léo.

Na segunda etapa, o Cruzeiro continuou mais presente no campo de ataque e a pressão cresceu ainda mais após a entrada do atacante Sassá no lugar do volante Lucas Silva.

O gol demorou, mas, aos 44 minutos, o time da casa finalmente conseguiu abrir o placar. Sassá passou por dois marcadores e chutou para o gol, a bola bateu na defesa e Raniel completou de forma acrobática, surpreendendo o goleiro.

Com o resultado desfavorável, o Grêmio teve de se lançar ao ataque e ainda sofreu o segundo gol. Em contra-ataque cruzeirense, aos 47 minutos, a bola sobrou para Sassá que bateu cruzado. Arrascaeta apareceu na pequena área para completar para o gol. A bola ainda tocou no marcador antes de entrar.

FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO 2 x 0 GRÊMIO

CRUZEIRO - Rafael; Lennon, Digão, Arthur (Murilo) e Bryan; Nonoca, Lucas Silva (Sassá), Robinho e Arrascaeta; Raniel e Rafael Sobis (Alisson). Técnico: Mano Menezes.

GRÊMIO - Léo; Léo Gomes, Rafael Thyere, Bruno Rodrigo e Conrado; Kaio, Machado, Esperon (Dionathã), Patrick (Dudu) e Jean Pyerre; Beto da Silva (Batista). Técnico: Felipe Endres.

GOLS - Raniel, aos 44, e Arrascaeta, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Paulo Roberto Alves Júnior (PR).

CARTÕES AMARELOS - Arthur e Raniel (Cruzeiro); Machado (Grêmio).

RENDA - R$ 69.343,00.

PÚBLICO - 5.708 pagantes.

LOCAL - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).C