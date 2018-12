Com gols no fim, Lazio e Sampdoria empatam e 'estacionam' no Italiano

Com dois gols marcados nos acréscimos, Lazio e Sampdoria empataram por 2 a 2 neste sábado, pela 14ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado manteve as duas equipes "estacionadas" na tabela da competição.

A Lazio, que queria se aproximar dos líderes da tabela, soma agora 25 pontos e segue na quinta colocação. Tem a mesma pontuação do Milan, quarto colocado, mas leva desvantagem nos critérios de desempate. Já a Sampdoria ocupa o 10º posto, ao menos até os jogos deste domingo, com 20 pontos. A liderança pertence a Juventus, com seus 43 pontos.

O jogo disputado em Roma foi marcado por seguidas reviravoltas nos minutos finais do jogo. O duelo estava empatado por 1 a 1 até os 45 minutos do segundo tempo. Foi quando Bartosz Bereszynski levou o segundo cartão amarelo e foi expulso de campo, deixando a Sampdoria com um a menos nos instantes finais do confronto.

Para piorar a situação dos visitantes, o juiz marcou pênalti a favor dos anfitriões na sequência. Ciro Immobile converteu a penalidade e deixou a Lazio provisoriamente na frente. Parecia o fim do jogo. Mas a Sampdoria, diante dos nove minutos de acréscimo do duelo, conseguiu buscar novo empate no placar. Riccardo Saponara anotou o gol salvador dos visitantes.