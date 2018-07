Com gols no Flamengo, Hernane sonha com a seleção Artilheiro do "novo" Maracanã com 17 gols marcados, o atacante Hernane não apareceu em nenhuma das listas de convocados do técnico Luiz Felipe Scolari em 2013, mas nem por isso deixa de alimentar uma pequena esperança de defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014.