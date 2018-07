Com gols no início, Roma bate Udinese e segue como líder

Ao contrário das últimas temporadas, quando a Juventus dominou e conquistou seus quatro títulos em sequência até com certa facilidade, nesta o Campeonato Italiano promete muita emoção até o final na disputa pela taça de campeão. Nesta quarta-feira, em sua 10.ª rodada, a competição apresenta quatro reais candidatos ao título - Roma, Napoli, Fiorentina e Internazionale.

A liderança é da Roma, vice-campeã nas duas últimas temporadas, que em casa bateu a Udinese por 3 a 1. Com dois gols logo no início, o time da capital "matou" o jogo. Aos 3 minutos, o bósnio Pjanic abriu o placar e, aos 10, o lateral-direito brasileiro Maicon fez um belo gol ao passar por dois adversários na entreda da área e chutar por baixo do goleiro. Na segunda etapa, o marfinense fez o terceiro e Cyril Thereau diminuiu no final.

Com a vitória, a Roma chegou aos 23 pontos e segue com dois de vantagem para Napoli, Fiorentina e Internazionale - esta última jogou na terça-feira, quando ganhou do Bologna por 1 a 0, fora de casa. Por ter mais saldo de gols, o time napolitano é o vice-líder. Nesta quarta, criou inúmeras chances, mandou três bolas na trave e venceu o Palermo por 2 a 0, em Nápoles. Os gols foram do centroavante argentino Higuaín, agora artilheiro isolado da competição com 8 tentos, e do atacante belga Mertens.

Fora de casa, a Fiorentina se recuperou de duas derrotas seguidas - justamente para Napoli e Roma - ao ganhar do Verona por 2 a 0. O experiente zagueiro mexicano Rafael Marquez, só que contra sua própria meta, e o atacante Nikola Kalinic marcaram para a equipe de Florença, agora a terceira colocada.

Quem perdeu a chance de se manter neste grupo de times com 21 pontos foi a Lazio, derrotada de virada pela Atalanta por 2 a 1, em Bérgamo. O time de Roma caiu para o sexto lugar, sendo ultrapassado até pelo modesto e surpreendente Sassuolo, que está em quinto também com 18 pontos ao ganhar da Juventus por 1 a 0, em casa. O time de Turim, em péssima campanha na temporada, amarga a 12.ª colocação, com 12 pontos, bem distante da chance de um pentacampeonato.

Em outros jogos desta quarta-feira, destaques para a vitória do Milan sobre o Chievo Verona por 1 a 0, no estádio San Siro, em Milão, e o emocionante empate por 3 a 3 entre Torino e Genoa, em Turim. O triunfo em casa, com o gol de Luca Antonelli no segundo tempo, coloca o Milan na oitava colocação, com 16 pontos.

Por fim, no confronto entre clubes que subiram da segunda divisão nesta temporada, o Frosinone ganhou em casa do Carpi por 2 a 1 e abriu quatro pontos de distância para a zona de rebaixamento. Tem 10 pontos, em 17.º lugar, contra 6 do Bologna e 5 de Verona e Carpi. Nesta quinta-feira, a rodada será fechada com o jogo entre Sampdoria e Empoli, em Gênova.