Com gols no início, seleção feminina de futebol empata amistoso com a França

A seleção brasileira feminina de futebol entrou em campo pela primeira vez depois da participação na Olimpíada do Rio e ficou no empate com França nesta sexta-feira. Em amistoso disputado na casa das rivais, no Stade des Alpes, em Grenoble, dois gols no início definiram o resultado de 1 a 1.

A França foi quem saiu na frente, logo no primeiro minuto, com o gol de Lavogez. Só que não demorou para o Brasil empatar, sempre embalado por Marta. A craque roubou a bola no campo de ataque, percebeu a goleira adversária adiantada e deu belo toque por cobertura para marcar, aos sete minutos.

O jogo seguiu disputado e Marta quase marcou um gol olímpico na reta final do primeiro tempo. As francesas, no entanto, também ameaçavam e assustaram após bela jogada pela direita. No segundo tempo, as donas da casa foram donas da posse de bola e atacaram mais, mas o resultado seguiu inalterado.

Foi a terceira partida consecutiva sem vitória da seleção de Vadão, após o empate na semifinal da Olimpíada do Rio com a Suécia - seguido de queda nos pênaltis - e da derrota na disputa do bronze diante do Canadá.

A base daquela seleção, aliás, foi mantida no amistoso desta sexta-feira. O Brasil entrou em campo com: Barbara; Poliana, Mônica, Rafaelle e Tamires (Camila); Thaisa (Andressinha), Formiga e Marta; Debinha (Raquel), Beatriz e Andressa Alves.