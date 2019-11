Com gols no primeiro tempo, Uruguai supera Hungria em amistoso

Com gols de Edinson Cavani e Brian Rodríguez no primeiro tempo, o Uruguai derrotou, nesta sexta-feira, a Hungria por 2 a 1, em amistoso que também serviu para inaugurar um novo estádio em Budapeste, a Puskas Arena.

A equipe celeste atuou com uma formação cheia de jovens, como Rodríguez e Federico Valverde. Rodríguez é um atacante de 19 anos que joga no Los Angeles FC, dos Estados Unidos, enquanto Valverde é um meio-campista de contenção de 21 anos e que está no Real Madrid.

Também jogou Luis Suárez, artilheiro histórico do Uruguai. O atacante jogou o primeiro tempo, mas teve desempenho discreto. Ainda assim, em uma partida de claro domínio do Uruguai, Cavani abriu o placar aos 15 minutos e Brian Rodríguez marcou o segundo de sua seleção aos 21.

O gol de Rodríguez foi a nota alta da noite. Dominou a bola com a esquerda, deu um corte dentro da área e definiu com um toque de direita. Soma, agora, três gols em suas primeiras cinco partidas pelo Uruguai.

A Hungria descontou aos 24 com Adam Szalai, atacante do Mainz, da Alemanha. O ritmo da partida foi diminuindo com o passar do tempo, com os mandantes buscando uma reação, mas sem êxito.

A partida rememorou a semifinal da Copa do Mundo de 1954, na qual os húngaros venceram o Uruguai por 4 a 2, depois ficando com o vice-campeonato.

Agora, o Uruguai se concentra em seu próximo compromisso, o clássico contra a Argentina, em amistoso marcado para segunda-feira, em Tel-Aviv.