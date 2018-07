Com gols no segundo tempo, Atlético-PR supera o Grêmio

O Atlético Paranaense precisou de 45 minutos de pressão para vencer o Grêmio por 2 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba, neste domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Atlético-PR chegou aos 17 pontos, próximo ao G-4, enquanto o Grêmio, que perdeu sua segunda partida consecutiva, se manteve com 18 pontos, em quinto lugar e fora da zona de classificação para a próxima Libertadores.

Desde o início da partida, o Atlético-PR sufocou o Grêmio em seu próprio campo. O técnico Paulo Autuori optou por escalar somente André Lima no ataque, deixando Walter no banco, mas quem levou trabalho à defesa gremista foi Pablo, que logo aos dez minutos arriscou e exigiu boa defesa de Marcelo Grohe.

O técnico Roger Machado, do Grêmio, pressionado pela derrota para o Vitória, apostou em uma equipe mais cautelosa. Os jogadores do Atlético-PR se movimentavam muito pela frente e aos 24 minutos Pablo, novamente, arriscou e marcou o gol. Apesar do árbitro ter validado, os jogadores do Grêmio reclamaram e, um minuto depois, Wagner Reway recuou e anulou o gol.

Na segunda etapa, o Atlético voltou mais organizado e aos oito minutos Hernani acertou um forte chute no canto direito de Marcelo Grohe. Em desvantagem, Roger colocou mais um homem para ajudar no ataque, porém, aos 24 minutos, o atacante André Lima acertou um belo chute no ângulo esquerdo de Marcelo Grohe e praticamente definiu o jogo.

A pressão era muito grande e obrigou Roger a reforçar sua marcação. No final do jogo, ainda perdeu Ramiro, que cometeu falta violenta em Walter e foi expulso.

O Atlético-PR volta a jogar na próxima quarta-feira, em clássico com o Coritiba, no Couto Pereira. No mesmo dia, o Grêmio vai receber o Santos em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-PR 2 x 0 GRÊMIO

ATLÉTICO-PR - Weverton; Léo, Paulo André, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio e Hernani; Vinícius, Nikão (Marcão) e Pablo (Marcos Guilherme); André Lima (Walter) Técnico: Paulo Autuori

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Edílson, Fred, Rafael Thyere e Marcelo Oliveira; Wallace (Tilica) e Ramiro; Giuliano, Everton (Jailson) e Luan; Bobô (Lincoln) Técnico: Roger Machado

GOLS - Hernani, aos oito e André Lima, aos 24 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner Reway (MT).

CARTÃO AMARELO - Hernani.

CARTÃO VERMELHO - Ramiro.

RENDA - R$ 426.600,00.

PÚBLICO - 16.838 pagantes.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).