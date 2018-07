Com gols nos primeiros jogos, Calleri quebra recorde no São Paulo

O início de trajetória do atacante Jonathan Calleri no São Paulo colocou o argentino como recordista em um aspecto curioso. Os três gols nas duas primeiras partidas pela equipe, contra Cesar Vallejo e Água Santa, fazem dele o único na história do clube do Morumbi a ter estreado e marcado gols logo nos dois primeiros jogos seguidos de competição.

Em sua estreia, no confronto disputado no Estádio Mansiche, em Trujillo, diante do César Vallejo, do Peru, o técnico Edgardo Bauza promoveu a entrada do estreante Calleri, que herdou o lugar de Alan Kardec, e não desapontou. Com poucos minutos em campo, o reforço tricolor marcou por cobertura para confirmar o empate em 1 a 1 pelo jogo de ida da fase preliminar da Libertadores.

Depois, na partida disputada no último final de semana, no Pacaembu, Calleri comandou a primeira vitória do time no Campeonato Paulista de 2016, na goleada sobre o Água Santa por 4 a 0. O argentino marcou os dois primeiros, com dois gols de cabeça após cruzamentos de Wilder e Caramelo.

Os feitos do argentino igualaram as marcas de Waldemar de Brito (1933), Rubén Barrios (1944), Ney Blanco (1957) e Guilherme (1993), que também estrearam com gols e repetiram a dose na partida seguinte, mas não em jogos de competição como o camisa 12. No caso dos outros quatro jogadores, uma das duas partidas era um amistoso.

Waldemar Brito, em 1933, abriu a seleta lista. No clássico contra o Santos disputado no dia 12 de março, o jogador balançou as redes duas vezes na goleada por 5 a 1. Na sequência, no dia 2 de abril, marcou na vitória sobre o Corinthians por 4 a 2. Após o feito de Waldemar Brito, Rubén Barrios repetiu a façanha 11 anos depois: marcou nos triunfos sobre Fluminense (2 x 0) e SP Railway (5 x 1), em 1944.

Já em 1957, Ney Blanco estreou marcando o gol na vitória sobre a Lazio-ITA (1 x 0), e depois deixou a sua marca no Combinado Santos/Vasco da Gama (1 x 1). Por fim, em 1993, o atacante Guilherme balançou as redes na sua estreia, na goleada sobre o Tenerife, da Espanha, por 4 a 1, quando anotou todos os gols do time. Na sequência, fez mais um no empate com o River Plate no empate por 2 a 2, durante a disputa do Torneio Tereza Herrera, na Espanha.