Com gols portugueses, Lille bate Amiens e mantém 2º lugar no Francês

O Lille ratificou o segundo lugar no Campeonato Francês, nesta sexta-feira, em seu estádio, ao vencer o Amiens por 2 a 1, em jogo válido pela 21ª rodada. A equipe soma agora 40 pontos, dez a menos que o líder Paris Saint-Germain. Detalhe: os dois gols foram marcados por jogadores portugueses.

A vitória foi de virada, pois o colombiano Juan Otero, logo, aos 5 minutos de jogo, abriu o placar para o Amiens. O empate veio no último lance do primeiro tempo, com o português Rafael Leitão, que mostrou tranquilidade e controle de bola para finalizar. Pouco antes, Nicolas Pépé perdeu um pênalti para o Lille.

O gol do importante triunfo só veio a cinco minutos do fim da partida, quando o ritmo da partida dava a entender que o empate seria o resultado final. Após cruzamento de Jeremy Pied, Miguel Angelo da Silva, o "Xeka" subiu para testar da marca do pênalti e decretar a vitória do Lille.

Com três jogos a menos, o Paris Saint-Germain defende sua tranquila liderança diante do Guingamp neste sábado, na capital francesa.