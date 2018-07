Com gols só no segundo tempo, Fiorentina vence a Lazio por 3 a 2 no Italiano

Em um jogo emocionante disputado neste sábado, com direito a cinco gols marcados no segundo tempo, virada no placar e até gol contra, a Fiorentina aproveitou o fator casa e derrotou a Lazio por 3 a 2, em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Italiano.

O resultado obtido em Florença deixou o time mandante na sétima posição, com 59 pontos, os mesmos do Milan, que faz na rodada um duelo decisivo por vaga na Liga Europa contra a Atalanta, quinta colocada, com 65 pontos.

Já a Lazio estagnou nos 70 pontos e pode ver sua quarta colocação, que garante uma vaga na fase preliminar da Liga dos Campeões, ser ameaçada se a Atalanta superar o Milan, em casa, ainda neste sábado.

Depois de um primeiro tempo com poucas ações ofensivas, o atacante Keita Baldé Diao recebeu um bom passe do espanhol Luis Alberto e, aos 10 minutos da etapa final, abriu o placar para a Lazio.

A alegria do time visitante, contudo, duraria pouco. O também senegalês Babacar, de cabeça, o atacante croata Nikola Kalinic e o italiano Cristiano Lombardi, contra, anotaram entre os 22 e os 31 minutos e asseguraram a virada da Fiorentina.

Ainda deu tempo para o meia Alessandro Murgia, aproveitando mais uma assistência de Luis Alberto, descontar para a Lazio. Apesar da pressão nos minutos finais, o time romano não conseguiu chegar ao gol que o deixaria ainda mais tranquilo na quarta posição.