Com grande atuação de Mbappé, França goleia a Islândia em Paris

Em ritmo de treino, a França goleou a Islândia, por 4 a 0, nesta segunda-feira, no Stade de France, em Paris, pela segunda rodada do Grupo H das Eliminatórias da Eurocopa. O placar poderia ter sido muito mais elástico se a seleção campeã mundial não errasse tantas finalizações.

A França teve toda a iniciativa do jogo, enquanto a Islândia buscava tímidos contra-ataques. O grande domínio francês causou até alguns momentos de descontração do setor defensivo, forçando o goleiro Lloris a fazer algumas defesas.

Com Mbappé em grande forma, incansável, acumulando grandes arranques, a França imprimiu enorme pressão ao esforçado e limitado adversário. O primeiro gol não demorou a sair. O zagueiro Umtiti se aventurou ao ataque e abriu o placar em bela cabeçada, após cruzamento de Mbappé, aos 11 minutos.

Quase todos os lances de ataque franceses tiveram o toque refinado do atacante do Paris Saint-Germain, que teve duas oportunidades de marcar, mas falhou na hora do chute final. Árnason e Sigurdsson lutaram bastante na área francesa, mas foi muito pouco para preocupar Lloris e seus defensores.

Logo aos 3 minutos do segundo tempo, a melhor chance da Islândia. Bjarnason pegou firme na bola e obrigou Lloris a fazer boa defesa. O lance fez a França acordar. A partir daí, o jogo virou um duelo de ataque contra defesa.

Pavard, em um belo chute de fora da área - assim como fizera no primeiro tempo -, Griezmann e Matuiti quase marcaram. Giroud também tentou duas vezes, mas só ampliou o placar na terceira oportunidade, aos 20 minutos.

Aos 32, Mbappé, o melhor da partida, recebeu lindo lançamento de Griezmann e bateu com extrema categoria na saída do goleiro: 3 a 0. Seis minutos depois, os papéis se inverteram. Pogba tocou para Mbappé, que lançou Griezmann de calcanhar. Lindo quarto gol. Nos últimos minutos, os franceses tiraram o pé e o estádio lotado festejou mais uma bela vitória.

Nos outros jogos do grupo, a Turquia goleou a Moldávia por 4 a 0. Gols de Hasan Ali Kaldirim, Cenk Tosun, duas vezes, e Kaan Ayhan. Já Albânia, fora de casa, bateu Andorra por 3 a 0, gols de Armando Sadiku, Bekim Balaj e Amir Abrashi.

Após duas rodadas, a França lidera o grupo com seis pontos e sete gols de saldo. A Turquia também tem seis pontos, mas seis gols de saldo. Albânia e Islândia somam três cada, enquanto Andorra e Moldávia ainda não pontuaram.

A próxima rodada do grupo será no dia 8 de junho. A França visita a Turquia na disputa da liderança do grupo. Moldávia x Andorra e Islândia x Albânia são os outros jogos.