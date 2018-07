Com grande vantagem, Grêmio poupa titulares contra Atlético-PR na Copa do Brasil

O Grêmio foi só descontração, nesta quarta-feira, no treino de reconhecimento do gramado sintético da Arena da Baixada, em Curitiba, palco do embate contra o Atlético Paranaense, nesta quinta, às 21h45, no segundo encontro entre os times pelas quartas de final da Copa do Brasil. Mas não a ponto de perder o respeito pelo adversário, goleado por 4 a 0 no jogo de ida, no mês passado, em Porto Alegre.

Os jogadores sabem que precisam manter a concentração desde o início para não dar aos adversários a força necessária para reverter o placar, apesar da improbabilidade da virada que, se ocorresse, seria histórica. O discurso do time é de seriedade do início ao fim do duelo.

"A vantagem, não vou mentir, é boa, mas é perigosa. A gente não pode relaxar em cima desse placar, não deixar a peteca cair. Com humildade, fazer o mesmo jogo que fizemos em casa e garantir a classificação", destacou o meio-campista Michel que, suspenso no Campeonato Brasileiro, é figura garantida entre os titulares a serem escolhidos pelo treinador Renato Gaúcho.

No entanto, a folga no placar agregado dá ao comandante gremista uma ótima chance para poupar alguns titulares por causa do desgaste com tantas competições simultâneas na temporada. Além da Copa do Brasil, o Grêmio também está nas oitavas de final da Copa Libertadores (venceu na partida de ida o Godoy Cruz, na Argentina, por 1 a 0) e ocupa a vice-liderança do Brasileirão.

Por isso, é certo que o time será diferente em Curitiba. No treino desta quarta-feira, o zagueiro Pedro Geromel, o lateral-direito Edilson e o volante Maicon fizeram apenas uma corrida leve, o que é um indicativo da ausência de ambos, pelo menos para iniciar o jogo.

No Atlético Paranaense, o clima de missão impossível não tirou o ânimo dos atletas e da comissão técnica. Todos enfatizaram a necessidade de dar um passou após o outro e evitar o desespero. "Temos que pensar em fazer o nosso melhor, fazer o jogo das nossas vidas. Construir o resultado pelo primeiro gol, porque no futebol tudo pode acontecer", projetou o volante Otávio.

Entretanto, a situação do time atleticano é agravada pelo número de desfalques que o técnico Fabiano Soares terá de lidar para montar a equipe - são oito ausências já confirmadas. Mas nem isso tirou o otimismo do treinador. "Vamos acreditar", disse.

Os volantes Bruno Guimarães e Esteban Pavez, o meia Guilherme, os atacantes Ederson e Ribamar não estão inscritos na Copa do Brasil. O meia Nikão foi expulso no jogo de ida das quartas de final, em Porto Alegre. O lateral-direito Jonathan e o zagueiro Thiago Heleno ficaram de fora do treino desta quarta-feira e também podem desfalcar a equipe.

Para avançar na competição, o time paranaense precisa fazer cinco gols de diferença no adversário gaúcho. Se sofrer um, terá que marcar seis vezes para eliminar o Grêmio. Uma eventual vitória por 4 a 0 da equipe mandante levaria a disputa para a cobrança de pênaltis.