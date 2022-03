Com Grêmio fora, Copa do Brasil tem mais seis classificados à 2ª fase

Mais seis clubes carimbaram suas vagas na segunda fase da Copa do Brasil, nesta terça-feira, quando foram disputados jogos eliminatórias da fase inicial. A surpresa ficou para a eliminação do Grêmio, após derrota para o Mirassol, por 3 a 2, em duelo disputado no interior paulista. Além do Mirassol, avançaram Guarani, Goiás, Tombense-MG, Moto Clube-MA e Pouso Alegre-MG.

O jogo no estádio Maião foi de arrepiar. O Mirassol saiu na frente com Camilo, de cabeça, aproveitando rebote do goleiro Brenner. O Grêmio, porém, reagiu bem e virou com gols de Diego Souza, de cabeça, e Bruno Alves. O time da casa empatou ainda no primeiro tempo com um peixinho de Fabrício Daniel. O gol da vitória paulista foi marcado por Fabinho aos oito minutos do segundo tempo.

O Mirassol agora vai enfrentar o Azuriz-PR, clube-empresa do Paraná e bancado por Marcelo, lateral-esquerdo do Real Madrid. O time paranaense eliminou o Botafogo-SP, vencendo por 1 a 0. De outro lado, o Grêmio vai focar o Campeonato Gaúcho, que serve como um laboratório para a disputa do Brasileiro da Série B, principal competição do clube neste ano, com a obrigação de retornar à elite em 2023.

OUTROS JOGOS

Em Saquarema, à tarde, o Guarani venceu o Maricá, por 1 a 0, com gol de Lucão do Break. Classificado, o time paulista agora aguarda o vencedor de Rio Branco-AC e Vila Nova-GO para conhecer seu adversário na próxima fase.

À noite, a Chapecoense vacilou e acabou sendo eliminada pelo Moto Club-MA, que venceu por 3 a 2, no Castelão, em São Luis (MA). No primeiro tempo, a Chape perdeu um pênalti e sofreu o terceiro gol aos 52 minutos, em um pênalti cometido infantilmente. O Moto Club vai ter como adversário o Tombense, que à tarde empatou sem gols com o Icasa, no Ceará.

No interior da Paraíba, o Goiás confirmou sua vaga ao empatar por 1 a 1 com o Sousa, vice-campeão estadual de 2021. Agora o time goiano vai enfrentar o Criciúma que eliminou o Nova Iguaçu, ao segurar o empate sem gols fora de casa.

O Pouso Alegre-MG conseguiu sua primeira vitória na temporada, ao bater por 2 a 0 o Paraná, rebaixado à segunda divisão paranaense, em jogo disputado no sul de Minas Gerais. O time mineiro vai enfrentar o Coritiba, que na semana passada eliminou o Bahia de Feira, ao vencer por 5 a 2, no interior baiano.

Confira os resultados de terça-feira:

Icasa-CE 0 x 0 Tombense-MG

Maricá-RJ 0 x 1 Guarani-SP

Pouso Alegre-MG 2 x 0 Paraná-PR

Moto Club-MA 2 x 2 Chapecoense-SC

Mirassol-SP 3 x 2 Grêmio-RS

Sousa-PB 1 x 1 Goiás-GO