Com Grêmio perto da semi na Libertadores, Everton pede concentração no Brasileiro

Com a vaga na semifinal da Copa Libertadores encaminhada, após a vitória por 2 a 0 sobre o Tucumã, na Argentina, o atacante Everton pediu concentração para o time do Grêmio no Campeonato Brasileiro. O primeiro passo é neste domingo contra o Ceará, às 11 horas, na Arena, em Porto Alegre.

"Se conseguirmos somar pontos em todas as partidas daqui até o final, temos chances de encostar nos primeiros colocados", disse o jogador. "Mas a partida com o Ceará é muito difícil. A posição deles na tabela não reflete o que eles fazem em campo."

Everton destaca que o rival de domingo pela manhã soma vitórias importantes sobre Flamengo e Corinthians. "Eles estão em uma fase boa e o jogo promete ser complicado", disse ao mencionar o time comandado pelo técnico Lisca.

O Grêmio soma 44 pontos e ocupa a quinta colocação do Brasileirão, enquanto o Ceará é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, no 17º lugar, com 27 pontos.

Convocado por Tite para os amistosos da seleção brasileira em outubro contra Arábia Saudita e Argentina, Everton afirmou que o sentimento é duplo neste momento. "Você fica contente pela convocação, mas sente por desfalcar o time em jogo importantes."