Com gripe, Schürrle amplia lista de baixas da Alemanha

A Alemanha confirmou oficialmente nesta terça-feira que não poderá contar com o atacante Andre Schürrle no jogo diante da Irlanda, às 15h45 (de Brasília) deste mesmo dia, em Gelsenkirchen, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2016. A Federação Alemã de Futebol (DFB, na sigla em alemão) anunciou que jogador do Chelsea não irá jogar por causa de uma gripe.

Assim, Schürrle ampliou a lista de baixas da equipe nacional, que na última segunda-feira teve como desfalque confirmado para este próximo duelo o meio-campista Christoph Kramer. Este último sofreu um problema estomacal no domingo passado e precisou deixar a concentrar alemã.

Além de Schürrle e Kramer, a Alemanha já não conta com Bastian Schweinsteiger, Mesut Özil, Sami Khedira e Marco Reus, todos lesionados, para encarar os irlandeses, sendo que estes quatro últimos também ficaram fora da equipe comandada pelo técnico Joachim Löw na derrota por 2 a 0 para a Polônia, sofrida no último sábado, pelo Grupo D das Eliminatórias da Eurocopa, hoje liderado por poloneses e irlandeses, ambos com seis pontos ganhos. Com três pontos, os alemães dividem a terceira posição do qualificatório europeu com a Escócia, que nesta terça terá pela frente a Polônia, em Varsóvia.