Com grupo completo, Fluminense tem treino leve antes de folga Com o grupo completo, o Fluminense não teve folga no primeiro dia de carnaval. O elenco fez um treino leve na manhã deste sábado, antes de ter folga somente no domingo. Os jogadores retomam os treinos já na segunda-feira, visando o jogo contra o Madureira, na quinta, em rodada do Estadual.